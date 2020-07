Volley femminile,Bleuline al fianco della Libertas per il quinto anno consecutivo

Mentre il mercato inizia ad entrare nella sua fase più calda, con i dirigenti Libertas impegnati a consegnare la miglior rosa possibile a coach Morolli, ottime notizie arrivano anche da altri fronti all'infuori del rettangolo di gioco. E' notizia ufficiale infatti che sarà ancora il gruppo Bleuline, per il quinto anno consecutivo, ad accompagnare la Libertas nel viaggio del prossimo campionato di B2 e non solo. L'azienda, leader da quasi 40 anni sul mercato italiano per disinfestazioni e deratizzazioni, ha ribadito infatti il proprio appoggio alla società forlivese per la prossima stagione, gettando una base fondamentale per ricominciare da dove ci si era interrotti nel mese di febbraio. Interrotti fino ad un certo punto, visto che anche in mesi difficili come questi, Giovanni Bazzocchi e Gloria Padovani, titolari della Bleuline, non hanno certo fatto mancare il loro supporto alla Libertas Volley.

"Proprio così . esordisce Giovanni - a maggior ragione, per le difficoltà legate al momento, siamo qui pronti a fornire il nostro appoggio. E lo facciamo con l'entusiasmo che da cinque anni ci lega a voi, per il progetto da cui partimmo a suo tempo e per la crescita del bacino delle giovani forlivesi che iniziano il loro percorso pallavolistico. Uno scopo comune a tutti, una linea da proseguire nonostante tutto, e proprio nelle difficoltà siamo contenti ed orgogliosi di dare il nostro apporto alla causa". Chiude Sandro Roli, dirigente della Bleuline Volley Forlì: "Ringraziamo il gruppo Bleuline che non ha mai mancato, anche in mesi difficili come questi, di farci sentire il proprio sostegno. Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco una realtà così importante sul territorio. Permangono ancora dubbi sulla prossima stagione, ma sapere fin da subito di avere supporto come quello di Bleuline e di altri sponsor ci consentirà di pianificare al meglio le nostre strategie".