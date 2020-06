Volley femminile, dopo tre mesi di stop forzato riprende l'attività giovanile della Bleuline Forlì

Sono ripresi a passo spedito da mercoledi 3 giugno gli allenamenti per l'attività giovanile della Bleuline volley Forlì. Dopo tre mesi di stop parziale dovuto all'emergenza covid 19, durante i quali i gruppi hanno continuato però a tenersi in allenamento grazie ad allenamenti on line, tutte le squadre dall'under 12 fino all'under 19 hanno ripreso a lavorare agli ordini dei propri coach. Lavoro che si protrarrà per i mesi di giugno e luglio, con sedute dalla durata di un'ora e trenta minuti, organizzati attenendosi ovviamente alle regole imposte dal protocollo inviato dalla fipav e con tutte le precauzioni richieste.

Lavoro di tecnica individuale e a coppie, con sanificazione costante di palloni e mani. Il campo all'aperto del polisportivo Monti e dell'area verde adiacente consentirà alle squadre di essere sempre divise in due gruppi, con lavoro fisico per un gruppo e tecnico per l'altro. "Appena possibile abbiamo ripreso il lavoro interrotto, al fine di recuperare il tempo perso e dare alle ragazze la possibilità di ritrovarsi insieme, per cercare una situazione il più vicina possibile alla normalità - spiega il responsabile del settore giovanile, Sandro Roli, inquadra così la sospirata ripresa -. Abbiamo ripreso con sedute leggere, continueremo a

lavorare fino alla metà di luglio e anche oltre se possibile. Salvo poi riprendere l'attività dalla fine di agosto".

"I nostri allenatori hanno seguito il lavoro sul campo, sempre in maniera attenta e scrupolosa. La nostra società tiene molto a recuperare meglio che si può questi tre mesi di lavoro persi, e non lasceremo nemmeno un minuto del tempo che abbiamo a disposizione - conclude Roli -. Per Minivolley e supervolley stiamo studiando la maniera per far recuperare i mesi persi a partire dal prossimo anno, posso garantire che ci faremo trovare pronti per l'inizio delle attività".