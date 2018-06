Volley femminile, finisce alla finale playoff il primo anno del dopo Matteini per la Libertas

Vince l'Imoco San Donà, che bissa il successo di mercoledi scorso a Forlì e viene promossa in serie B1. Per la Libertas una punta di logico rammarico, che non può però cancellare tutto il buono di una stagione splendida, piena di vittorie e soddisfazioni e un risultato, la finale per la promozione, neanche lontanatamente immaginato ad inizio stagione. Una squadra cresciuta, migliorata, che è stata gruppo dal primo all'ultimo giorno, che ha visto una crescita importante di tutte le giovani della rosa, e la consacrazione a livello senior di giocatrice che si affacciavano per la prima volta con continuità di impiego nel mondo dei " grandi".

Bravo coach Delgado, ma non lo si scopre certo oggi, a tirar fuori il meglio da ognuna delle giocatrici a disposizione. A San Donà è andata in scena una gara due per lunghi tratti molto simile alla prima partita della serie, con le venete partite fortissime, con la Libertas brava ad impattare subito vincendo il secondo set, e con gli ultimi due parziale trascorsi nel segno dell'equilibrio con le venete però quasi sempre avanti nel punteggio a parte nelle parti iniziali dei set. Nel complesso San Donà, squadra imbottita di giovanissime di cui sicuramente si sentirà riparlare in futuro, non ruba assolutamente nulla, meritando, per quello visto nelle due gare, la promozione, al cospetto di una Libertas mai doma ma anche troppo imprecisa in alcuni fondamentali, battuta in primis, a cui vanno aggiunte probabilmente anche alcune sviste arbitrali nella gara di San Donà. L'applauso è comunque per tutte le ragazze, per lo staff, per la società che con un grande lavoro ha portato a termine alla grande la prima stagione del dopo Matteini. Un lavoro a cui verrà sicuramente dato seguito, a partire dalla formazione della squadra per il prossimo anno, squadra che ricalcherà sicuramente i principi di lavoro dell'anno appena terminato, con la speranza di rivedere in maglia Libertas gran parte delle atlete che hanno dato vita a questa fantastica stagione.

San Donà- Libertas 3-1 (25-15; 22-25; 25-20; 25-22)

San Donà: Cosi 12; Carletti 22, Cagnin 17, Frosini 10, Ferrarini 5, Rossetto 1, Farina 3, All Trolese Libertas Forli': Peretti 5, Raggi 12, Stradaioli 1, Valpiani 7, Balducci 2, Bernabe' 3, Gardini 8, Rossi 14, Morelli (libero), Gramellini (libero 2). All.Delgado.