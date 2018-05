Volley femminile, l'Aics chiude il campionato con una vittoria: ora i playoff

Sono stati sufficienti 66 minuti di gioco per l’Aics Volley per chiudere il campionato al secondo posto del girone a parità con la Venturoli di Bologna. Il regolamento prevede che a parità di punti sia considerata la differenza di partite vinte e le Bolognesi sono avvantaggiate. Quindi le forlivesi si sono classificate terze a causa la differenza dovuta alla sconfitta al tie break in alcune gare. Questo non toglie la meritata qualifica ai play-off che inizieranno dal 16 maggio. Manca solo l’ufficializzazione dell’avversaria della prima fase.

La partita

Sabato l’Aics è scesa in campo con il sestetto ormai diventato punto fermo della squadra: Bartolini opposto, Cristofori e Semati al centro, Campana e Gallo in banda e Lombini in regia; Gregori si inserisce come libero. Mai stato in dubbio il risultato nei tre parziali anche se, nel secondo in particolare, qualche errore di troppo, soprattutto in attacco, ha permesso alle ospiti di mettere in paniere qualche punto in più.

Netta la differenza tecnica fra i due team, con le forlivesi che hanno fatto divertire con un gioco preciso e veloce che a tratti strappa applausi ed ovazioni al pubblico presente. Vero incubo dell’Around Team è stata la banda Chiara Campana, che, per arrivare ai 25 punti, conquistati in soli tre set, ha sfoderato vari colpi del suo repertorio. Ovviamente tutta la squadra ha supportato questa prestazione iniziando dalla buona ricezione che ha sfiorato il 70% di perfezione.

Tabellini

Bartolini 6

Garavini G 8

Cristofori 4

Lombini 1

Campana 25

Semati 4

Gallo 10

Gregori libero

N.E.: Labartino, Dall’Agata, Garavini E, Valmori, Laghi

Fisioterapista: Nanni Fabia

Ace: Aics 7 – Around 5

B.s.: Aics 5 – Around 1

Muri; Aics 3 – Around 1

Errori: Aics 18 – Around 20

Attacchi vincenti: Aics 48 – Around 21

Aics: attacco 45% - Ricezione 68%

Arbitro: Antonellini di Cotignola

Pubblico: 70