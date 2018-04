Volley femminile, l'Aics espugna Reda. Nell'ultimo turno c'è Cesena

L'Aics Volley Forlì espugna 3-0 Reda. Troppa la differenza tecnica fra le due squadre e l’Aics, con le faentine che hanno subìto lo strapotere delle forlivesi. Solo nel secondo set, le mercuriali hanno accusato, una volta in vantaggio per 16 a 3, una “insolita” rimonta innescata da diverse componenti: nei tanti cambi ordinati da coach Polo, c’è stata scarsa attenzione e concentrazione da parte di chi è stata chiamata a dare il proprio apporto forse anche a causa del distacco raggiunto e Reda ne approfitta per recuperare subito con un parziale di 8 a 2 (11-18 per Aics).

Hanno allungato però le ospiti per i troppi errori in battuta delle padrone di casa, ma la nuova formazione in campo dell’Aics non è riuscita a trovare il bandolo della matassa. Reda ha accorciato di nuovo, per poi ricominciare a sbagliare, mentre le ragazze di Polo hanno trovato la quadra, portando a casa un set che poteva diventare un incubo.

Alla ripresa del gioco si è tornati alla “normalità” e in 20’ la partita è terminata con Forlì che ha rafforzato la propria posizione in classifica, che determinerà l’accoppiamento per i play-off. Sabato si chiuderà, infatti, la stagione regolare ospitando al Ginnasio l’Around team di Cesena prima dello sprint finale.

TABELLINI:

Bartolini 10

Garavini G 1

Labartino 1

Cristofori 5

Lombini 2

Campana 12

Semati 8

Dall’Agata 0

Valmori 1

Laghi 1

Gallo 9

Gregori e Garavini E liberi

Allenatore: Polo – 2° allenatore: Mancini

Fisioterapista: Nanni abia

Ace: Aics 9 – Reda 1

Batt. sbagliate: Aics 7 – Reda 10

Muri: Aics 5 – Reda 3

Attacchi punto: Aics 36 – Reda 16

Errori: Aics 13 – Reda 16

Aics: ricezione 76% - attacco 35%

Arbitro: Rivaroli di Massa Fiscaglia