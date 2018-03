Volley femminile, l'Aics torna ad esprimersi al meglio e incassa la vittoria

Dopo due gare in cui l’Aics volley non si è espressa al meglio, raccogliendo solo un misero punticino e dopo il terzo set di sabato scorso piuttosto umiliante, il team forlivese aveva bisogno di una risposta non tanto nel risultato, quanto nel gioco e nella reazione mentale e sabato sera è puntualmente arrivato contro la Zeta Villanova Bologna. La squadra è stata affidata a coach Mirko Mancini, subentrato allo squalificato Polo, presente comunque in tribuna. Partita a senso unico con le ragazze forlivesi particolarmente cariche ed attente. Su tutte da segnalare le prove di Gallo (60% in attacco) e del libero Gregori, con oltre 80% in ricezione e squisitamente spettacolare in difesa.



TABELLINO

Bartolini 5

Garavini G 0

Cristofori 12

Lombini 5

Campana 11

Semati 5

Valmori 1

Laghi 0

Gallo 17

Gregori libero

N. E.: Labartino, Dall’Agata, Garavini E

Ace: Aics 7 – Zeta 5

B.s.: Aics 6 – Zeta 5

Muri: Aics 9 – Zeta 6

Errori: Aics 11 – Zeta 13

Attacchi vincenti: Aics 41 – Zeta 19

Aics: attacco43% - Ricezione 65%

Arbitro: Antonellini di Cotignola

Spettatori: 70