Volley femminile, la Bleu Line si prende la vetta nel big match. Ma l'infortunio di Eleonora Sopranzetti rovina la festa

Big match doveva essere e big match è stato. Dopo una lunga rincorsa, contro acciacchi, sfortune e abbandoni, la Bleuline aggancia ufficialmente la testa della classifica. Contro Bologna le forlivesi colgono il sesto successo consecutivo, con una prestazione di grande livello e contro una squadra, quella felsinea, giunta a Forlì a sua volta con sei vittorie negli ultimi sei incontri e distanziata di un solo punto dalle forlivesi. Un sabato di festa, con gli spalti pieni e rumorosi, rovinato però da quello che accade alla metà circa del secondo set, quando Eleonora Sopranzetti, ricadendo da un muro, si accascia a terra dolorante al ginocchio, vittima di un infortunio che verrà valutato meglio nei prossimi giorni ma che non lascia presagire a nulla di buono.

Una vera e propria macchia in una giornata dove la Bleuline interpreta alla grande la gara, soffre all'inizio ma esce poi alla grande nel corso della gara. E quando la sfortuna si abbatte sulle romagnole, Valpiani e compagne si compattano ancor di più disputando una delle migliori gare tra le mura amiche. Sì perchè Bologna è avversario scomodo, parte meglio delle forlivesi tenendo la testa avanti per gran parte del primo set. Scappa sul 22-17 a proprio favore, ma a quel punto la Bleuline trova la forza per ribaltare il set dopo un emozionante punto a punto, condito anche da un paio di fischiate come minimo dubbie.

Sono Valpiani e, manco a dirlo, Bernabè a ribaltare il finale, firmando il 27-25 che manda in estasi il pubblico forlivese. Sulle ali dell'entusiasmo, la Bleuline approccia benissimo il secondo set, una grande Valpiani spedisce le padrone di casa sull'8-3, ma Bughignoli e Grasso non ci stanno, Bologna prova a rientrare, poi l'infortunio di Sopranzetti e un'altro finale di set targato Libertas: Bernabè e Valpiani sono a dir poco trascinatrici di una squadra che le segue alla grande, e la rimonta ospite è bloccata sul nascere: 25-20 e due a zero Bleuline.

Bologna non si arrende, comincia meglio il terzo set portandosi avanti, ma il copione è più o meno sempre il solito: sprazzi di Caldara, la Bleuline che lentamente si avvicina e poi sorpassa, riprendendosi l'inerzia prima e chiudendo la gara poi. Tre a zero, in una gara temuta e complicatasi ulteriormente dall'infortunio di Sopranzetti. Forlì incassa e si prende il primato, da difendere ora con denti e unghie. Si comincia subito da una doppia trasferta: sabato, a Fano, contro una squadra che già all'andata fece soffrire e non poco la Bleuline.



Bleuline:

Stradaioli 1

Morelli 2

Sopranzetti 4

Valpiani 11

Timoncini libero 2

Macchi libero

Bernabè 17

Capriotti 0

Sgarzi 0

Caldara 9

Yabre' n.e.

All.te Delgado

Ass.te Ponticelli