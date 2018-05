Volley femminile, la Bleu Line si qualifica ai playoff col secondo posto

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Come da pronostico la Bleu Line ha espugnato il campo della v.Calerno S.Ilario per tre set a zero, chiudendo la stagione regolare al secondo posto in classifica. Non solo, i 63 punti regalano alle ragazze di Delgado una griglia playoff che permetterà loro di avere a disposizione il fattore campo sia in semifinale che nell'eventuale finale, oltre a saltare il primo turno dei playoff al via domenica prossimo. Le forlivesi portano a casa questo risultato con ogni merito, dopo una stagione regolare condotta sempre ad altissimi livelli, terminata alle spalle dell'imprendibile Nottolini Lucca. A Reggio Emilia una vittoria mai in discussione, contro le pur volenterose padrone di casa, con coach Delgado che ha concesso il giusto e meritato spazio a tutte le giocatrici della rosa, con Valpiani e Bernabè sugli scudi. Ora quindici giorni in cui le ragazze potranno preparare al meglio la sfida playoff, playoff che avranno inizio mercoledi 23 maggio al Ginnasio sportivo, e che vedrà difronte le forlivesi contro la vincente dello scontro tra Padova e Arezzo.