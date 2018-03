Volley femminile, la Bleu Line suona la decima

Non conosce ostacoli il cammino tra le mura interne della Bleu Line volley Forlì che colleziona un'altro secco tre a zero a proprio favore conquistando il decimo successo casalingo su altrettanti incontri disputati. A cadere sotto i colpi delle ragazze di Delgado è questa volta il Lunezia Sarzana, giunto in Romagna alla ricerca di punti salvezza e reduce dall'importante successo casalingo di sabato scorso contro la Clai Imola, terza della classe. Una partita quindi che qualche insidia poteva nasconderla, bravissime invece le forlivesi ad incanalare la contesa sui propri binari fin dai primi scambi togliendo alle liguri ogni tipo di velleità.

Un'oretta di gioco in una partita in pratica mai esistita, con un dominio netto e un risultato mai in discussione, con Sarzana che abbozza una minima reazione solo a inizio terzo set. La Bleu Line onora dunque al meglio l'incontro nella settimana del primo anniversario della scomparsa dell'indimenticato presidente Matteini. Ottime risposte per coach Delgado da parte di tutte le giocatrici utilizzate, campo ed esperienza anche le giovanissime Stradaioli e Gramellini. Sabato prossimo altro turno casalingo, ospite di Valpiani e compagne sarà un'altra ligure, il volley La Spezia, anch'esso invischiato nella lotta per non retrocedere. Partita da prendere con le molle e da non sbagliare assolutamente, per continuare la rincorsa alla Nottolini e per prepararsi alla grande per il derby a casa della Clai Imola di domenica 18 marzo.

Libertas Volley Forlì- Lunezia Volley Sarzana 3-0 ( 25-14; 25-15; 25-19)

Libertas: Partisani N.E., Peretti N.e., Morelli (libero), Raggi 11, Stradaioli 2, Valpiani 8, Balducci 9, Bernabè 6, Contri N.e. , Guardigli 0, Gardini 4, Rossi 12, Cassinadri N.E. , Gramellini ( libero 2). All. Delgado.

Battute vincenti: 6, Battute sbagliate 3, muri vincenti 5.