Volley femminile, la Bleu Line volley Forlì espugna Vignola e consolida i playoff

Grande prova della Bleu Line volley Forlì che con un secco tre a zero espugna l'ostico campo di Vignola Consolidando il proprio secondo posto in classifica. Una trasferta insidiosa, contro le emiliane quarte in classifica a cinque punti dalle forlivesi, che in caso di vittoria avrebbero potuto mettere addirittura a rischio il secondo posto di Rossi e compagnia. Nulla di tutto ciò, anzi, con la vittoria a Vignola e con la contemporanea sconfitta della Clai Imola a Reggio Emilia, la Bleu Line porta addirittura a otto lunghezze il proprio margine sulla quarta posizione e allunga anche sulla Clai Imola, terza della classe, portandosi a più cinque sulle imolesi. Un sabato di festa, e un primo scatto importante verso i playoff per le ragazze di Delgado.

La partita praticamente non inizia mai, con le forlivesi che partono di slancio prendendo subito vantaggi importanti, senza che le padrone di casa della Ve.Ma Vignola abbozzino mai una minima reazione. La Libertas è praticamente perfetta, Con Rossi, Balducci e Bernabè che colpiscono a ripetizione. Primo set che le forlivesi vincono col punteggio di 25 a 15. Ti aspetti la reazione di Vignola nel secondo parziale, e invece è ancora solo Bleu Line, con le modenesi che questa volta si fermano addirittura a quota 11. Anche il terzo set segue l'andamento dei primi due, con Forlì che chiude nuovamente sul 25 a 15. Gara chiusa in poco più di un'ora, una prova di forza impressionante di Valpiani e compagne, bravissime a rendere innoqua una gara che di insidie ne presentava parecchie, e a lasciare a Vignola solo le briciole. Sabato alle 17.30 si torna al Ginnasio per un sentitissimo derby contro la My Mech Cervia.