Volley femminile, la Bleuline vince a Reggio Emilia e torna al secondo posto

Torna al successo la Bleuline volley Forlì che con un secco tre a zero espugna il campo della Gramsi Reggio Emilia. Un successo netto e meritato per le romagnole vogliose di rivalsa dopo il ko di una settimana fa contro Rovigo, un successo mai in discussione con Forlì che domina i tre parziali contro una Gramsi alla ricerca di punti salvezza. Una buona prova corale dove Delgado trova anche ottime risposte dalla panchina che si fa trovare pronta nel momento del bisogno.

Ci si attendeva una reazione forte dopo la sconfitta con Rovigo, e questa volta coach Delgado trova da tutte le risposte attese. Ma c'è di più: a Rimini la Stella vince a sorpresa il derby contro la Riviera,

mentre Cremona cade per tre a due a Rubiera. La Bleuline riporta nuovamente il proprio destino completamente nelle sue mani, allunga su Rimini ed aggancia Cremona al secondo posto. Sabato, proprio contro le riminesi, la Bleuline potrebbe agganciare matematicamente i playoff con due turni d'anticipo, potendosi poi concentrare su quel secondo posto ad oggi suo per quoziente set. Ma un passo per volta: prima, sabato al ginnasio sportivo con inizio alle 17.30, lo scontro diretto, contro la Riviera Rimini dell'indimenticata ex Valentina Macchi, è il primo match point sulla racchetta, occasione assolutamente da non lasciarsi sfuggire.

Primi due set a senso unico, Forlì impatta con decisione il match portando l'inerzia subito dalla sua parte, la Gramsi non riesce a reggere l'impatto, Balducci e Bernabè colpiscono a ripetizione e la

Bleuline chiuse sul 25 a 18 a proprio favore il set inaugurale. Il secondo set ricalca praticamente il primo, la Libertas scappa subito e gestisce serenamente il parziale. Il finale questa volta è 16-25. Il terzo ed ultimo set è quello più combattuto: la Gramsi reagisce, Forlì ha l'unico momento buio della sua serata, ma questa volta reagisce bene: un controparziale di sei a zero nel momento migliore di Reggio Emilia porta tutti allo sprint finale, che premia la Bleuline col punteggio di 25-22.