Volley femminile, la Libertas abbatte anche La Spezia

Con l´ennesimo tre a zero casalingo, il nono su dieci incontri disputati al Ginnasio sportivo, dove le forlivesi hanno perso un solo set fino ad oggi, La Bleu Line volley Forlì si sbarazza anche del volley Spezia consolidando il secondo posto in classifica.

Poco più di un´ora di gioco per un successo netto e mai in discussione. Troppa la differenza tra Balducci e compagne e la squadra ligure, ma ancora una volta brave le forlivesi a mantenere sempre alta la concentrazione evidando cali di tensione.

Primo set a senso unico, la Bleu Line parte fortissimo portandosi addirittura sul 18 a 3. Una lieve reazione d´orgoglio delle ospiti e un piccolo rilassamento delle forlivesi riporta il punteggio sul 19 a 11, rendendo meno pesante il 25 a 14 con cui la Libertas vince il primo parziale. Secondo set dove questa volta La Spezia riesce a rimanere in partita fino al sette pari, il tempo di prendere una manciata di punti di margine per la Bleu Line che porta a casa anche il secondo set col punteggio di 25 a 21. Terzo ed ultimo parziale, La Spezia prova a rimanere aggrappata alla partita, ma le giocate di Rossi e Bernabè accellerano la chiusura delle ostilità col punteggio di 25 a 13 per le padrone di casa. Arriva così la settima vittoria consecutiva, con un gioco ed un atteggiamento che lasciano ben sperare in vista delle prossime partite di avvicinamento al big match contro la capolista Nottolini, a cominciare da domenica prossima, quando la truppa di Delgado si recherà a far visita alla Clai Imola, terza della classe a sette lunghezze dalla Libertas, per un derby che si preannuncia decisamente emozionante.

Classifica alla mano, alla luce delle sconfitte di Vignola e Tiribassi e Vezzali Reggio Emilia, la Bleu Line porta addirittura a 14 lunghezze il proprio margine sulle quarte classificate, coi playoff praticamente in pugno anche se non ancora matematici, e la concreta possibilità, in caso di vittoria a Imola, di mettere una decisa ipoteca anche sulla seconda piazza.

Libertas Volley Forlì: Partisani 0, Peretti 2, Morelli ( libero), Raggi 8, Stradaioli 1, Valpiani 11, Balducci 7, Bernabè 13, Contri n.e. Guardigli 0, Gardini 4, Rossi 17, Gramellini ( libero 2). All. Delgado.