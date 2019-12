Volley femminile, la Libertas Forlì protagonista al Torneo Nazionale "Città di Bastia"

La Libertas volley Forlì ha partecipato nel weekend appena conclusosi al Torneo Nazionale "Città di Bastia" - IX Memorial Tomasso Sulpizi per le categorie Under 14 (nove squadre presenti divise in tre gironi e Under 16 femminile ( idem come per la Under 14). Le squadre provenivano da varie parti di Italia a conferma del valore e dell'importanza del torneo: Perugia, Pisa, Macerata, Firenze, Forlì, Frosinone, Livorno, Bologna, Brindisi, Terni, Rieti. Le gare sono state suddivise negli impianti sportivi delle splendide cittadine di Bastia Umbra, Assisi, Cannara e Spello.

La Libertas volley Forlì ha partecipato con la Under 14 allenata da Sandro Roli e Giorgia Santinelli con la U16 allenata da Loris Polo e Fabia Nanni. Ottimo il risultato finale dei due team che ha visto le giovanissime vincere il torneo dopo aver dominato le due fasi di qualifica. In finale la Libertas Under 14 batte l'Ambra Cavallini Pontedera 2-0 (25-23; 25-22). Bene anche il gruppo di Polo che si aggiudica le due fasi della U16 e perde solo la finalissima per 2 a 1 con le agguerrite ragazze brindisine delle Cantine P.Leo Masagni. Grande soddisfazione per la nostra centrale Viola Giunchi (titolare anche nella squadra di serie C) che conquista il trofeo quale migliore giocatrice del torneo.