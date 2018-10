Volley femminile, la Libertas sbanca San Marino: il campionato parte con una vittoria

Parte nel migliore dei modi il campionato della Libertas Volley Forlì, che venerdì ha sbancato per 3-1 San Marino. La partita scorre con alti e bassi ed entrambe le squadre faticano ad imporre il proprio predominio e nessuna riesce a prendere il sopravvento sull’altra. Molti errori da entrambe le parti così, sul set pari, si inizia col terzo: Libertas sembra fare sul serie e parte a spron battuto con un perentorio 6-1 prima e poi 16 a 11. Sembra tutto finito ma le Sammarinesi si risvegliano e, complici numerosi errori in attacco delle ospiti, si ritrovano a pattare il set sul 24 pari. Coach Polo da la scossa e Libertas chiude il set. Nel quarto set altra partenza fulminea delle forlivesi che alternano i centrali, le bande e gli opposti dimostrando di avere qualità sia nel sestetto base, sia nelle compagne in attesa in panchina pronte a dare il loro contributo. Mister Palazzi chiama il secondo timeout sul 21 a 14, ma ormai è troppo tardi e le ragazze di Forlì festeggiano i primi tre punti nella nuova categoria. Sabato prossimo primo derby a Forlì contro la Sammartinese in casa Libertas.

Tabellino:

Bartolini 3

Garavini 10

Cristofori 3

Emiliani 5

Lombini 2

Campana 25

Scarfì 4

Pasini 2

Gallo 17

Toni 0

Non entrate: Nanni e Gramellini

Muri: Libertas 9 – San Marino 6

Ace: Libertas 12 – San Marino 7

Batt. Sbagliate: Libertas 3 – San Marino 9

Attacchi vincenti: Libertas 50 – San Marino 32

Libertas: attacco 36% - Ricezione 76%

Errori: Libertas 32 – San Marino 25

Arbitri: Barducci e Carannante di Ravenna