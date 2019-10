Volley femminile, la prima trasferta regala 3 punti alla Bleuline Libertas Forlì

Il primo viaggio stagionale della Bleuline volley Forlì porta tre importantissimi punti. Le mercuriali hanno espugnato Ozzano col punteggio di 3 a 1al termine di una gara combattutissima contro un'ottima Vtb Pianamiele, squadra giovane, ma assolutamente attrezzata e fisica, che ha dato parecchio filo da torcere alle romagnole. L'antipasto del pomeriggio ha visto un'altro successo Bleuline: le under 14 di Sandro Roli vincono trea zero contro le pari età bolognesi, dando il via ad un pomeriggio riccodi soddisfazioni per la Libertas.

La partita

Delgado recupera Capriotti e la buttasubito nella mischia, in un palagira affollato e rumorosa le localipartono forte: Forlì non si scompone e dopo il due a zero locale piazzaun parziale di sette a zero griffato Sopranzetti/Godenzoni. La Bleuline cerca la fuga, Ozzano resta in scia senza tuttafia avvicinarsi mai piùdi tanto: con grande autorità Valpiani e compagne chiudono il set con un perentorio 25-17 a loro favore. La reazione Vtb non si fa comunque attendere: pronti via ed è 5-2, Ozzano scatta bene e Forlì pare arrancare. Dentro Sgarzi per Capriotti, dentro anche Morelli, il palagira si infiamma e un paio di fischiate dubbie fanno arrabbiare i tifosi forlivesi. Ma Ozzano merita: dal 23-20 le locali chiudono meritatamente 25-21 il parziale: uno pari e tutto da rifare in casa Bleuline.

Terzo set: è il momento migliore delle locali, ma Bernabè inizia a carburare, Macchi è su ogni pallone e Godenzoni è già ampiamente in forma campionato: ne scaturisce un lungo ed emozionante punto a punto, che Bernabè chiude con un finale tutto suo: tre punti consecutivi e Bleuline che torna avanti nel punteggio: 25 a 21 per le romagnole al termine di un set molto bello. Quarto parziale: tra le fila bolognesi Bughignoli è scatenata, Grasso e l'ex Geminiani pure, il 9-7 locale scuote le forlivesi, ancora Bernabè e Godenzoni a farla da padrona e la Bleuline prende la strada del successo: il finale è 18-25 e chiude una gara bella e difficile, che Forlì porta a casa con autorità e sangue freddo anche nei momenti più delicati. Bene, anzi benissimo, Bernabè e Godenzoni, con 24 punti a testa, bene anche Sopranzetti con 18 punti. Sabato prossimo si torna al Ginnasio: ospiti delle forlivesi le marchigiane del Demitri v. Angels Porto S.Elpidio.



Bleuline:

Sopranzetti 18

Godenzoni 24

Caldara 5

Bernabe' 24

Valpiani 5

Capriotti 1

Macchi Libero

Sgarzi 3

Morelli 0

Yabre n.e.

Timoncini n.e.

Stradaioli n.e.

All.re Delgado

Ass.te Ponticelli