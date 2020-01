Volley femminile, la Sammartinese ha salutato il nuovo anno a Imola

Anche questʼanno la Volley Sammartinese ha salutato lʼanno nuovo partecipando al torneo “Baby Volley 2020” di Imola. La società biancorossa era rappresentata dalla propria Under 16, guidata da coach Stefano Fiori e dallʼUnder 18 sotto lʼattenta direzione di coach Sergio Battistini. La fine dei 2 giorni di gara ha visto il piazzamento al settimo posto delle ragazze under 18, che hanno pagato duramente qualche errore di troppo delle loro prestazioni del 3 gennaio ed un ottimo terzo per le atlete under 16, penalizzate da errori arbitrali che hanno negato loro la meritata finale al Pala Ruggi. Resta comunque la soddisfazione per lo spirito di attaccamento alla squadra dimostrato dalle atlete e dal loro saper “far gruppo” anche al di fuori del rettangolo di gioco.