Volley femminile, le ragazze dell'Aics riprendono a vincere

L’Aics ”diesel” volley Forlì riprende a vincere e lo fa nella trasferta più lontana, nella tana di Pontecchio a Vado, paese vicino a Sasso Marconi. Aics “diesel”, è vero, e a ragione: le Forlivesi hanno iniziato una partita a ritmi talmente blandi che, anche se la differenza tecnica è sostanziale, quanto dimostrato in campo ed stato preoccupante. Ricezione insufficiente, difesa imbarazzante, attacco poco incisivo, muro inconsistente, posizioni in campo non in sintonia con gli attacchi delle Bolognesi e le indicazioni di coach Polo. Dall’altra parte, Pontecchio, set della vita, quasi perfetto: a loro riusciva tutto, pochissimi errori, coraggiosi attacchi da posizioni improbabili ma ben riusciti, entusiasmo e grinta. Coach Polo cambia qualche situazione ma non è sufficiente a rimediare il disastroso inizio. Al rientro in campo la partita cambia, anzi, cambia l’atteggiamento delle ragazze di Forlì che dal 9 a 8 ingranano la marcia e si portano ad un più quattro che le accompagna fino a fine set. Nel terzo e, soprattutto nel quarto set la forza dell’Aics viene tutta a galla e non c’è più nulla da fare per le volonterose ragazze del Pontecchio. Il muro con Cristofori e Dall’Agata (7 muri in due e 16 tocchi salva punto) è più efficace, la ricezione ritorna a livelli di eccellenza, le difese trovano le ospiti al loro posto, le giovani promesse Gallo e Bartolini e l’esperta Campana riprendono a macinare punti e c’è poco spazio per i tentativi delle Bolognesi di rimediare la partita. Ovviamente, migliorando la ricezione (Gregori e Garavini E, e Campana), la regista Lombini riesce a distribuire la palla al meglio tanto che tre forlivesi le troviamo in doppia cifra. Grazie alla prestazione di venerdì ora l’Aics si ritrova ancora al secondo posto in classifica da sola, recuperando anche un punto alla capolista che non è andata oltre ad un 3 a 2.

Csp Pontecchio – Aics volley Forlì 1 – 3 ( 25-20; 17-25; 18-25; 14-25)