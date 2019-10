Volley femminile, nulla da fare per la Claus Libertas nella prima gara di campionato

Nulla da fare per la Claus Libertas nella prima gara di campionato, il volley femminile serie C girone C. Dopo un settembre di allenamenti incoraggianti, le ragazze di Polo entrano in campo tese come corde di violino e non trovano il bandolo per reagire agli attacchi di Budrio, neo promossa nella serie, ma, da quanto si è visto, promozione ben meritata. Sono state superiori in tutti i fondamentali dando la sensazione di essere già in linea con la categoria. La Libertas inizia con Toni in regia, Campana e Ikenna in banda, Lombardi opposto, Emiliani e Giunchi al centro, Gregori libero.

Batte Toni e dopo il primo punto delle forlivesi cala il sipario: con parziali davastanti Budrio chiude in 19 minuti il primo set.

Alla ripresa delle ostilità, con gallo al posto di Ikenna e Toresi al posto di Giunchi, il parziale viene condotto con più parità di valore in campo, ma alla forlivesi manca quel qualcosa nel finale a cui ci avevano abituato e sul 22 pari prima, e sul 25 pari poi, non riescono a dare il colpo di coda necessario concedendo alle avversarie anche il secondo set. Terzo set non cambia, Budrio ha più grinta e più convinzione per cui meritatamente si aggiudica parziale e incontro. I tentativi di Polo per raddrizzare la partita, purtroppo, sono risultati vani. La prova deludente della Libertas non deve contaminare il continuo della stagione: lavoro, lavoro e lavoro in palestra, grinta e coraggio per dimostrare il vero valore del team.

PALLAVOLO BUDRIO – CLAUS LIBERTAS VOLLEY FORLI’ 3 – 0 (25-8; 27-25; 25-19)



Tabellini

Lombardi 5, Emiliani 4, Ikenna 1, Campana 9, Toni 1, Toresi 3, Gallo 6, Nanni 1, Giunchi, Cassinadri 0, Non entrata: Brasina

Ace: Claus 3 - Budrio 8

Batt. Sbagliate: Claus 5 – Budrio 9

Muri: Claus 4 – Budrio 6

Attachi punto: Claus 23 - Budrio 49

Errori: Claus 12 – Budrio 13

Claus Libertas: ricezione 65% - attacco 25%