Volley femminile, per la Bleuline una vittoria nel segno della vecchia guardia

Successo interno per la Bleuline volley che sconfigge in rimonta la Bcc Pedini PU dopo una gara difficile e combattuta. Contro una compagine giovanissima, con dieci atlete nate dal 2000 in avanti, guidata dalla classe di una grande Tallevi, Forlì vince nel segno della vecchia guardia: Valpiani e Morelli sono infatti di gran lunga le migliori in campo tra le romagnole, brave a prendere per mano le compagne per tutto il match fino a trascinarle alla vittoria finale. Delgado, ancora privo di Godenzoni, che da questa settimana si riaggregherà alle compagne e dovrebbe essere in campo sabato nella trasferta a casa della capolista Jesi, lancia Stradaioli nello starting six.

L'inizio è equilibrato, Forlì prende un piccolo vantaggio sull' 8 a 6 ma poi si blocca. Fano gioca ordinata mentre la Bleuline inizia un'inaspettata sagra dell'errore: battuta, ricezione si inceppano, Tallevi inizia a colpire e le ospiti fuggono fino al 10 a 14. Delgado prova a mescolare le carte, dentro Morelli e Sgarzi per Stradaioli e Capriotti ma la musica non cambia, anzi. Un paio di lampi di Morelli e nulla più regalano alle ospiti nove inaspettati set point, e un set che Fano porta a casa addirittura in carrozza. Libertas troppo brutta per essere vera, Libertas che si scuote subito ad inizio secondo set: Bernabè e Sopranzetti escono dal loro torpore, il resto lo fa Morelli. Nel mezzo c'è tempo anche per l'esordio assoluto in serie B del libero Timoncini, Valpiani inizia a scaldare il braccio e il 25-17 significa parità ristabilita. Terzo set: Fano non molla, anzi, Tallevi e Asquini con la loro esperienza tengono assolutamente in partita le giovani marchigiane. Inizia però il Valpiani show, ma Forlì si inceppa nuovamente e a metà set è ancora parità a quota 16. Il finale però è marcato Bleuline: un pallonetto di Capriotti dà il via, Valpiani fà il resto, il break è vincente e la Bleuline si porta sul 2 a 1.

Ma non è finita: ancora la scatenata Tallevi a tenere in partita le marchigiane, la Bleuline ritrova un'ispirata Bernabè, ma è sempre equilibrio anche nel quarto set. Dalla parità a quota 13, Forlì trova nuovamente la forza per la fuga decisiva: neanche a dirlo, Valpiani e Morelli concretizzano tutto il possibile, e Forlì puo' esultare e portare a casa finalmente una vittoria casalinga da tre punti. Ora, il rientro di Godenzoni e un trittico da far paura: si inizia sabato a Jesi, contro la capolista, poi il derby con Faenza in casa e la trasferta a Rimini contro la Riviera Rimini, seconda della classe.

Bleuline:

Stradaioli1

Sgarzi 0

Morelli 12

Sopranzetti 15

Valpiani 9

Timoncini 0

Macchi libero

Bernabè 19

Capriotti 4

Yabre' N.e.

Caldara 7

All.re Delgado

Ass.te Ponticelli