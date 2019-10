Volley femminile serie B, buona la prima per la nuova Libertas Forlì

Parte col piete giusto la Bleuline volley Forlì che nella gara d'esordio di campionato di B2 femminile vince per tre a zero contro la neopromossa polisportiva Persicetana Bologna. Vittoria netta e mai in discussione, maturata al termine di poco più di un'ora e un quarto di gioco, con le forlivesi sempre padrone della partita e brave a respingere ogni tentativo delle pur volenterose bolognesi. Delgado parte con Sgarzi ad alzare al posto della squalificata Capriotti, esordio assoluto da applausi per lei nel campionato di serie B, e lancia anche la giovanissima Caldara, anche lei esordiente in categoria.

Bernabè bagna col primo punto la stagione delle forlivesi, che prendono subito quella manciata di punti sufficenti per controllare senza patemi il set. Il 25-17 è lo specchio di quanto visto. Il secondo set è più o meno la fotocopia di quello d'apertura: Forlì scatta subito in avanti e amministra nuovamente il set senza alcun patema d'animo. Valpiani e Sopranzetti le sicurezze, Caldara e Sgarzi le note liete, nel mezzo un'altro esordio assoluto, quello della giovanissima Yabre, classe 2002, prodotto del settore giovanile Bleuline. Terzo set: Bologna prova a mettere il bastone tra le ruote alle romagnole, ma la Libertas scappa nuovamente nel punteggio, prima di farsi riagguantare, a quota 14, dalla Persicetana.

Ma Macchi e socie non si scompongono, sale in cattedra Godenzoni che con le sue giocate rimette tutto a posto: 25-21 ed esultanza per le forlivesi, che bagnano in manieta convincente l'esordio in campionata. Volenterosa la Persicetana, ma troppo il divario tecnico tra le due squadre. La Bleuline incassa e si prepara al primo viaggio stagionale: domenica prossima alle 18, con una Capriotti in più nel motore, con l'altra bolognese del girone: l'Idea Volley Bologna, domenica vittoriosa a Porto Sangiorgio, per una trasferta da prendere assolutamente con le molle, contro una squadra che nelle scorse stagioni ha dato grattacapi alla Bleuline.