Volley femminile serie C, la Claus Libertas domina il derby contro l'Acsi Ravenna

Terza vittoria consecutiva della Libertas che, dopo Budrio, batte un’altra diretta pretendente ai play-off, l’Acsi Ravenna, proprio fra le mura delle ravennate. Libertas è stata più squadra, mentre l'Acsi ha palesato qualche problema che sicuramente dovrà risolvere lavorando in palestra. Finale tutto forlivese, con le ragazze di Polo che si aggiudicate i tre punti ed una rosa rossa per festeggiare San Valentino. Prossima sfida tra le mura forlivesi contro la prima della categoria, Cattolica.

La partita

Nelle file delle forlivesi sempre assente il centrale Emiliani e con Lombardi non ancora a posto. Rientra Nanni (buona la sua prova, con alcune pennellate di pregio) in opposto, confermate le altre del sestetto: Toni in regia (leader a muro con ben 4 blocks), Campana e Gallo in banda, Giunchi e Toresi al centro e Gregori libero. Parte bene la Libertas prendendo subito l’iniziativa con 5 punti di margine, ma l’Acsi non ci sta e recuperano, ma non riescono ad effettuare lo sperato vantaggio.

La Claus sembra in serata anche se con Gallo meno precisa del solito, ma la squadra regge e fa proprio il primo set. Nel secondo parziale, pur entrando in campo lo stesso gruppo, sembra un’altra Libertas. Acsi vuole vincere e conclude alla grande un set quasi perfetto, infliggendo alle ragazze di Polo una fin troppo dura lezione. Sembra che la partita sia incanalata in favore delle padrone di casa le quali, con Zebi in testa, desiderano dopo l’intervallo di tornare in campo per mettere definitivamente in casa vittoria e i tre punti in palio, vendicando così la bruciante sconfitta patita per 3 a 2 nel girone di andata in casa delle Forlivesi.

Partono bene, ma la Claus stavolta non si lascia sorprendere e, dopo un testa a testa con buone giocate da una parte e dall’altra, la Libertas spinge nell’accelleratore, e sotto la distribuzione di Toni, anche Gallo riprende i suoi ritmi e comincia a colpire la difesa di Ravenna. Le mercuriali prendono un vantaggio che portano fino a fine set. Mentre, dopo il secondo parziale, la Libertas fa squadra e recupera anche psicologicamente la battuta di arresto, l’Acsi dopo il terzo si disunisce, Zebi non riesce più a dare il suo solito contributo e per Ravenna è una Caporetto.

Tabellino

Giunchi 6

Campana 13

Toni 7

Toresi 3

Gallo 16

Nanni 8

Gregori libero 81%

N.e: Lombardi, Ikenna, Macchi, Cassinadri, Garavini, Chiericati

Ace: Claus 4 – Acsi 6

B.s.: Claus 5 – Acsi 8

Muri: Claus 5 – Acsi 5

Errori: Claus 19 – Acsi 28

Attacchi vincenti: Claus 44 – Acsi 43

Claus: attacco 35% - ricezione 66%