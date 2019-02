Volley femminile serie C, la Libertas Claus Forlì sconfigge San Marino

Dopo un’ennesima pausa di campionato e un torneo quadrangolare a San Marino, si riprende a fare sul serio e Forlì ospita la squadra di San Marino, parte delle cui componenti sono state incontrate durante il torneo. Con Gallo tenuta per sicurezza a riposo (dopo l’infortunio patito proprio durante la prima fase del torneo di San Marino), coach Polo mette in campo Bartolini opposto, Giunchi e Emiliani al centro, Toni in regia Campana e Pasini in banda e Gregori libero. Durante la gara sono scese in campo anche Nanni e Brunelli.

Partono in battuta le ospiti che prendono subito un vantaggio di tre punti, ma la Libertas si ricompone e come un diesel si rimette in carreggiata, rimonta, pareggia e si stacca di quattro lunghezze che riesce a mantenere fino alla fine. Come un film già visto, il secondo set vede un’altra Libertas e San Marino le piega con relativa facilità, ma è solo un momento in quanto nel terzo set le ragazze di Polo fanno capire chi comanda in terra forlivese: arrivano a un vantaggio di 12 punti ( 17 a 5), rallentano la propria marcia ma ormai è fatta, si cambia campo e si va al quarto set. Dopo un iniziale testa a testa ( 5-4) le padrone di casa accelerano e passano a condurre prima 16 a 8, poi 23 a 16. Sembra tutto finito ma l’orgoglio delle Titane le riporta a soffiare sul collo delle forlivesi con un parziale di 4 a 0. Polo chiama time-out e risveglia dal torpore le proprie “guerriere” che reagiscono e chiudono l’incontro aggiudicandosi i tre punti in palio in attesa del derby con la Sammartinese di sabato.

Libertas Claus volley Forlì – Banca San Marino 3-1 (25/20, 17/25, 25/15, 25/21)