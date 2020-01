Volley femminile serie C, la Libertas getta al vento il quarto set: trasferta amara a Massa

La Libertas Volley Forlì cede 3-1 nella sfida contro Massa Lombarda. Le mercuriali erano partite al meglio, prendendosi il primo set 25 a 19 approfittando degli errori delle massesi. Poi si è ribaltata la situazione, con le padroni di casa avanti nel secondo e terzo parziale (25-18 e 25-15). Nel quarto Forlì ha provato a tenere testa alle avversarie, comandando per 17-12. Le ragazze di Polo, come già successo prima della pausa natalizia, hanno subito la rimonta delle padroni di casa, che, con un parziale di 13 a 4, sono riuscite ad arpionare i tre punti in palio.

Tabellino

Toni 4

Campana 18

Gallo 6

Emiliani 2

Toresi 5

Nanni 3

Lombardi 4

Giunchi 3

Ikenna 0

Gregori e Macchi liberi

N.E.: Cassinadri

Arbitri: Camillini di San Giovanni Marignano e Catalano di Rimini

Spettatori 45