Volley femminile serie C, restart non esaltante per la Flamigni Kelematica

Sabato è ripartito il girone di ritorno del campionato regionale di serie C. Le ragazze di coach Casadei hanno affrontato la trasferta a Massa Lombarda dove ad aspettarle c'era la formazione del tecnico Zaniboni del Massa Volley. Le bianco rosse fin da subito hanno incontrato difficoltà di gestione errore soprattutto in fase cambiopalla, causa battute ficcanti del team avversario. Inoltre qualche intermittenza in difesa non ha agevolato. La Sammartinese ha dovuto fare i conti anche con una regia piuttosto veloce del palleggiatore avversario, esperto e molto forte, che metteva in difficoltà di lettura i nostri giovani centrali e di conseguenza lo schieramento difensivo dietro.

Dopo i primi due set dove si è faticato sia a regire, sia nel mettere a segno colpi vincenti, perdendoli infatti entrambi con parizli di 25-21 e 25-16, ecco che nel terzo set grazie ad una distirbuzione più ordinata del gioco da parte nostra e qualche errore in meno, siamo riusciti a portare a casa il parziale 18-25, con una Maria Lombardi decisiva. Poi però le avversarie, che avevano avuto un calo di concentrazione, riprendono in mano le redini della partita e ritornano a giocare decise, mentre la Flamigni Kelematica invece torna a sbagliare troppo, regalando palloni facili e rigori senza muro, così perdono il quarto set 25-17 consegnando la vittoria alle avversarie del Massa Volley. Un apporto essenziale durante la gara di ieri, lo ha dato l'opposta Maria Lombardi (classe 1998) firmando 25 punti.

Che dire del resto? Una partenza in sordina per la Sammartinese che non porta a casa punti ormai da tre partite, dovrà rimboccarsi le maniche e lavorare sodo, dato che il prossimo sabato si riaccendono le luci del PalaMarabini per ospitare il derby forlivese che le vedrà impegnate contro la Libertas Claus Volley Forlì di Loris Polo. Una gara, la prossima, che necessiterà di grinta e mordente perchè la differenza potrebbe farla proprio l'atteggiamento.

MASSAVOLLEY RA - FLAMIGNI PANETTONE/KELEMATICA 3-1 25-21/25-16/18-25/25-17

MASSAVOLLEY: Galassi punti6, Diop 7,Toschi, Massioni, Bellettini 5, Spada 10, Verlicchi 8, Domenichini 13, Sassatelli Lib, ne Piancastelli, Montebugnoli, Martelli, All.Zaniboni

FLAMIGNI/KELEMATICA: Ognibene p1, Balsamo 8, Paolini 1, Romagnoli 3, Lombardi 25, Ravaioli 2, Caldara 12, Calabrese 1, Cipolloni 3, Masina Lib, All, Casadei.

Arbitri Tontini di Riccione e Caratoni di Verucchio.