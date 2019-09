Volley femminile serie C, tra new entry e veterani: ai nastri di partenza la stagione della Libertas

Si avvicina l’inizio della stagione sportiva e il team Libertas di serie C ha iniziato la preparazione mercoledì 28 agosto in previsione del campionato che inizierà il 19 ottobre a Budrio. Dopo la conferma dell’allenatore Loris Polo e del team manager Goffredo Gardini, la novità è rappresentata dall'arrivo di Arianna Bolognesi, che ha lasciato la Sammartinese per cimentarsi nel ruolo di vice di Polo. L'ex vice allenatore Mirk Mancini resta in società allenando due formazioni giovanili.

Per quanto riguarda la squadra, il roster vede la presenza di Eleonora Brunelli, Chiara Campana, Alice Emiliani, Laura Gallo, Viola Giunchi, Giorgia Gregori, Lucia Macchi, Fabia Nanni e Elena Toni. New entry sono Adora Ikenna Favour, che provenie dalla Libertas U16, Maria Lombardi, che arriva dalla Sammartinese serie C, e Sharon Toresi Sharon, ex Reda. Un'altra novità è rappresentata dal dirigente Fabio Garavini. Le partite casalinghe si disputeranno di sabato alle 18.30.