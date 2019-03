Volley femminile serie C, troppo forte Cervia per la Flamigni Kelematica

La ripresa del campionato regionale di Serie C ha vito la Sammartinese capitolare contro la formazione del Cervia di coach Briganti. Troppo forti le avversarie e troppi errori regalo da parte della formazione biancorossa, che si è compromessa da sola la gara. Una cosa è certa: adesso non c'è più tempo per pensare ai se ed ai ma, ma bisogna puntare dritti ad un'unica missione, ovvero la salvezza. Il tempo è scaduto. Le prossime partite saranno decisive.

La partita

Il primo set termina 25-18 per le ragazze del Cervia, sicuramente il miglior parziale giocato dalle ragazze di Casadei che però sbagliano 6 battute al servizio e quindi regalano vantaggio alle avversarie...errori che pesano parecchio tirando le somme ed esaminando il punteggio con cui è finito il primo set. Il secondo set si chiude a 16 ed il terzo a 12. Parziali disarmati e netti. Per quanto si fosse partiti positivi e carichi di energie per i bei allenamenti messi in atto nell'ultimo periodo in particolar modo, qualcosa non ha funzionato tra le biancorosse, forse la paura o l'ansia.

Tabellino punti

Volley Sammartiense: Ognibene 2, Balsamo 7, Caldara 4, Ravaioli 4, Paolini 5, Calabrese 2, Bianchi, Romagnoli, Masina L1, ne Ortali. All Casadei

Cervia Volley: Agostini 6, Villa 11, Caniato 7, Petrarca 10, Colombo 2, Magnani 11, Pappacena, Fontana, Lib1 Loffredo, Lib2 Desiderio. Ne Grandi. All Briganti