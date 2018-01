Volley femminile serie D, l'Aics conferma il secondo posto in classifica

L’Aics con la vittoria di sabato sera sul Reda volley conferma il secondo posto in solitaria nella classifica, dietro solo al Massa volley. Sesto successo consecutivo ottenuto con i due primi set senza particolari problemi, con Aics ordinata e attenta pur giocando nel freddo ambiente del ginnasio sportivo, fortunatamente riscaldato dai tifosi sia di parte faentina, sia di parte forlivese che hanno raggiunto il centinaio di presenze.

Nel derby coach Polo sceglie come sestetto base Lombini in regia, Bartolini opposto, Campana e Valmori in banda, Cristofori e Semati al centro e Gregori libero. Valmori parte alla grande con la sua abilità di giostrare la palla sulle mani del muro avversario e lo dimostra con un 7 punti conquistati su 10 tentativi effettuati. Reda resiste fino a metà set, poi cala sotto la pressione esercitata dalle padrone di casa. Nel secondo set Reda riprende coraggio e si va punto a punto fino al 18 pari, poi la “premiata cooperativa“ Aics regola il set: opposto, centrali, ricezione, bande alzatrici, tutte contribuiscono allo stacco che porta alla vittoria del set. Nel terzo game, le giovani di Reda si caricano alla grande e pur rimanendo le forlivesi sempre avanti, soffrono l’entusiasmo delle faentine che ogni punto conquistato gioiscono e urlano caricandosi per l’azione successiva. L’Aics soffre un po’ questa situazione, ma sul 21 a 20 la maturità e l’esperienza giocano a favore delle padrone di casa e, con un’ accelerazione finale fanno proprio il set e la partita.