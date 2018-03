Volley femminile serie D, l'Aics si piega contro il Massa volley

Troppo questa Massa volley per l’Aics volley. Da quanto si è visto sul campo di gioco, la squadra padrona di casa e attuale leader incontrastata della classifica del girone, si è dimostrata superiore e ben merita il primato. La superiorità non si è riscontrata tanto nelle capacità tecniche, ma quanto nell’affrontare la partita con il giusto atteggiamento, coraggio, determinazione, la capacità di “provarci” sempre e comunque. La vera svolta c’è stata dopo l’unica dura sconfitta rimediata proprio in casa forlivese che ha fatto scattare la molla e ha creato un vero e proprio gruppo fuori e dentro il campo.

Le forlivesi, nel girone di ritorno, hanno smarrito quello che erano riuscite a conquistare nel girone dell’andata proprio dalla vittoria sul Massa. Ora devono difendere il terzo posto in classifica e sta solo a loro volerlo. A conclusione della presentazione della squadra, oggi è il turno del regista, coach Polo Loris. Allenatore di comprovata esperienza, prima giocatore, poi allenatore e, in quest’ultimo ruolo, ha calcato vari palcoscenici del volley fra cui Ravenna, Faenza, Forlì. Due stagioni fa è approdato all’Aics per allenare la squadra di serie D e, nel rapporto di collaborazione con la Libertas volley, allena anche due loro squadre giovanili. Personaggio di grande temperamento, leale, onesto verso se stesso e gli altri, ha un grande amore verso il volley e vive la partita intensamente.