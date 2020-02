Volley femminile, si interrompe la striscia vincente della Bleuline

Si interrompe a sei la striscia di vittorie della Bleuline volley Forlì che perde tre a due contro il De mitri volley Porto s.Elpidio abbandonando momentaneamente la testa della classifica. Una battaglia di due ore che Forlì affronta con grande spirito, senza Sopranzetti, out tutta la stagione, con un'organico a questo punto ridotto numericamente ai minimi termini. Pur con tutte le problematiche, la Bleuline gioca una gara gagliarda buttando in campo tutte le energie possibili, inizia bene sospinta dalla solita Bernabè e ben coadiuvata da Valpiani e Stradaioli.

Primo set combattuto su tutti i fronti, con Forlì che trova sul finale lo spunto devisivo per portarla a casa. Le marchigiane reagiscono, trascinate dalla solita Benazzi, dando vita ad un secondo parziale ancora equilibratissimo: questa volta all'ultima curva scatta meglio la De Mitri ed è uno a uno. Si continua a combattere su ogni palla: Benazzi e Tiberi da una parte, Bernabè e l'ottima Capriotti dall'altra: manco a dirlo lungo punto a punto nel terzo set e parziale forlivese sul finale: la Bleuline rimette la testa avanti nella partita ed è due a uno romagnolo.

Ma le Angels non ci stanno: un pò di stanchezza per Valpiani e socie che si incagliano verso la metà del quarto set: piano piano Porto S.Elpidio prende il lancio rimandando ogni verdetto al tie break. Tie Break in cui le locali prendono l'inerzia portando a casa una preziosissima vittoria in chiave salvezza. La Bleuline ha poco anzi nulla da rimproverarsi: fatto il massimo in una condizione fisica e anche numerica che al momento rende tutto più difficile. E sabato un'altra difficilissima trasferta, Coronavirus permettendo, in casa della Digitalpoint Ptefelcino, impegnata nella lotta playoff.