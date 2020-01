Volley femminile, un altro successo targato Libertas: battuta Lugo

Successo rotondo della Bleuline volley Forlì che un secco tre a zero in poco più di un'ora di gioca sconfigge la Liverani Lugo nell'ennesimo derby di stagione e coglie la terza vittoria consecutiva. Successo netto e mai in discussione, con la Bleuline che spinge subito sull'accelleratore e Lugo, con le ex D'Aurea e Raggi, che fatica non poco a rimanere agganciata alla partita. Con Capriotti ancora afflitta a problemi alla schiena e utilizzata col contagoccie da coach Delgado, sono anocora Bernabè e Sopranzetti a menare le danze in una gara tutta in discesa per Forlì.

Lugo ci prova soprattutto nella prima parte del secondo set e soprattutto nel terzo parziale dove riesce anche a trovare il vantaggio sul 12 a 11 prima di un devastante parziale con cui la Bleuline manda in archivio la gara. Con Jesi nuovamente ko e Rimini che lascia un punto per strada, la Libertas resta si al quinto posto ma con una classifica che vede le prime cinque tutte appaiate nel giro di quattro punti. La trasferta di sabato prossimo a Perugia, in casa del faroschool attualmente situata nelle zone medio basse della classifica, è un'occasione da non perdere per chiudere bene il girone d'andata e rimanere nelle zone nobili della classifica.