Volley femminile, un buon natale per la Bleuline: netta vittoria contro Corridonia

Torna alla vittoria la Bleuline volley Forlì che sconfigge con un netto tre a zero Corridonia rilanciandosi nelle zone alte della classifica. Nell' ultima partita dell'anno, la Libertas mette in mostra il suo volto più convincente di questa prima parte di stagione, guadagnandosi un netto successo per sistemare un pò classifica e morale dopo le ultime sconfitte e guadagnandosi una pausa di campionato un pò più serena. Contro la quotata Corridonia, giunta a Forlì con cinque vittorie consecutive e decisa a non interrompere la propria striscia, la Bleuline gioca una prestazione tutta grinta e cuore rendendo agevole una gara che presentava molte insidie.

E' il collettivo a funzionare, a cui si aggiunge la miglior Sopranzetti di stagione oltre alle solite certezze chiamate Macchi, Valpiani e Bernabè. Ginnasio come sempre presente e rumoroso, la Bleuline inizia bene vincendo con pieno merito i primi due parziali, respingendo ogni velleità ospite. Corridonia che reagisce nel terzo set, tenendo la testa avanti per oltre metà parziale, ma questa volta la Libertas non ci stà, Sopranzetti trascina le sue fino ad impattare a quota 15. Il finale è un punto a punto con Forlì che comanda sempre e che porta a casa anche l'ultimo parziale, tornando così a festeggiare dopo venti giorni e chiudendo bene l'anno. Ora vacanze meritate per tutti, al rientro, sabato 11 Gennaio a Ravenna, l'ennesimo derby di stagione, contro la Teodora.