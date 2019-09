Volley femminile, un classico del pre-campionato: il torneo in memoria di Claudia Canali

Anche quest’anno la Libertas Volley Forlì organizza il torneo dedicato alla memoria della sua giovane atleta Claudia Canali, giunto alla 33esima edizione. La manifestazione di pallavolo femminile è riservata a quattro squadre della categoria Under 16 ed avrà luogo domenica alla palestra Dante Alighieri in Viale Italia 56 con girone all'italiana. Partecipano Gabice Team 80, Osimo volley, Teodora Torrione Ravenna e naturalmente le padrone di casa della Libertas Volley Forlì. Fischio d'inizio alle 8,45, con le mercuriali che affronteranno la Teodora Torrione. La finale è in programma alle 17.30. Al termine seguiranno le premiazioni.