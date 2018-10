Volley femminile, una settimana di Memorial al PalaMarabini: alla Libertas il Paolini

Il PalaMarabini di San Martino in Strada ha ospitato il "Memorial Paolini", con in campo le squadre under 14, 16 e categoria C/B2, mentre giovanissime under 13 hanno giocato nel Memorial Falcomer. A vincere la fase under 13 è stata la Pallavolo Ozzano contro l'Idea Volley Bologna per 2 set a 0, a seguire Libertas Volley Forlì, In Volley Lugo, Pallavolo Faenza e Volley Sammartinese. La stessa formazione di Ozzano si è presentata anche al Paolini con l'under 14 dove vince il primo posto contro la Volley Sammartinese Rossa 3-0 e si è aggiudicata anche il premio di miglior giocatrice. Al terzo posto si piazza In Volley Lugo e al quarto Volley Sammartinese Bianca.

La fase under 16 è stata vinta invece dalla Riviera Volley Rimini che batte 3-0 la Volley Sammartinese; premiata come miglior giocatrice Veronica Magi del Riviera. Il terzo posto è andato all'Ozzano, davanti alla Libertas Volley Forlì. Quinto posto per l'In Volley Lugo. Per quanto riguarda il quadrangolare Paolini dedicato alle big anche quest'anno ha dominato la Libertas Volley Forlì (B2) di Andy Delgado che senza troppi indugi ha schiacciato la Stella Rimini (B2) 3-0 di Enrico Mussoni. Al terzo posto la Liverani Castellari Lugo (B2) di Biagio Marone e al quarto posto le padrone di casa, Flamigni Kelematica (C), di Roberto Casadei. Il premio di miglior giocatrice è andato a Sofia Balducci, schiacciatrice della Libertas Volley Forli. A premiare le squadre e giocatori Isabella Paolini e Luca Falcomer, alla presenza dell'assessore allo Sport Sara Samorì.