Volley femminile, vittoria pesantissima: impresa della BleuLine sul campo della capolista

Grande vittoria della Bleuline volley Forlì che espugna il campo della capolista Csi Clai Imola per tre a due dopo una combattussima partita. Brave le ragazze di Delgado a rimontare due volte prima di concludere l'impresa al tie break. Quasi due ore di gara, davanti ad un pubblico caldo, con rumorosa rappresentanza forlivese. Derby vero, con la Libertas chiamata a fare risultato anche dopo la vittoria di Rimini sabato nell'altro big match di giornata.

La Bleuline coglie un successo che, a cinque giornate dalla fine della stagione regolare, la riporta solitaria al secondo posto della classifica. Con Imola, capolista non certo per caso, che non regala nulla, ma con una Libertas caparbia e determinata nel cercare il successo. Sugli scudi, in una giornata in cui coach Delgado fa scelte " forti", azzeccandole tutte, l'ex di turno Grillini, ottima la sua prova, la solita immensa Valpiani, ma soprattutto la giovane Stradaioli capace di alzarsi dalla panchina e ribaltare la partita a favore della sua squadra. Bene anche Geminiani, buttata quasi subito nella mischia da coach Delgado a rimpiazzare un'imprecisa Morelli.

Si comincia con la Clai che fa subito capire che, nonostante una classifica tranquilla, per la Libertas sarà giornata dura: Devetag e Tesanovic colpiscono a ripetizione, la Bleuline non molla e resta attaccata con le unghie e coi denti al set, ma sempre a rincorrere: lo sprint finale è però imolese e il primo set va alla capolista. Secondo parziale: Gardini e compagne reagiscono, questa volta le parti si invertono, è Forlì a comandare nel punteggio, guidata dalla ex di turno Grillini, Imola insegue ma la Bleuline impatta: uno a uno.

Terzo parziale, la Clai comanda con relativa tranquillità, ancora Devetag supportata da Collet, Delgado cambia praticamente tutto il sestetto ma la sostanza non cambia: questa volta Imola fa suo il set senza problemi e torna avanti: due a uno. La Bleuline si ritrova così spalle al muro, ma la reazione non si fa attendere: il quarto parziale è combattutissimo, Forlì parte bene, la Clai torna avanti verso metà, ma Stradaioli non ci sta: nell'infuocato finale Imola annulla tre set point alle romagnole, ma Balducci trova il guizzo vincente: il 25 a 27 fa esplodere di gioia giocatrici e pubblico Bleuline e porta tutti al tie break.

Forlì ora ci crede, Imola non molla ma sono le forlivesi a tenere la testa avanti: Valpiani è grande, Stradaioli e Grillini sono super, finisce 12 a 15 con la Bleuline che porta a casa una vittoria a dir poco pesante nella corsa ai playoff. Ora, con un punto sopra alle altre, il destino è solo nelle mani delle ragazze di Delgado, a partire da sabato, quando al Ginnasio Sportivo la Bleuline ospiterà Rovigo.