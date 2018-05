Volley femminle serie D, l'Aics cade fuori casa: al Ginnasio ci sarà Gara 3

L’Aics Forlì capitola 3-1 sul campo di Carpaneto e dovrà giocarsi il tutto per tutto sabato sera alle 20.30 al Ginnasio Sportivo. Le mercuriali partono bene, giocandosi il primo set punto a punto fino al definitivo 22 a 25. Secondo set in copia, con Forlì prima ad inseguire e quindi avvantaggiarsi portandosi sul 24 a 23. Con una palla dubbia le padrone di casa hanno trovato il pari. Le ragazze di coach Polo si sono così demoralizzate, cedendo con un parziale di 26 a 24. Terzo set negativo per l'Aics, chiuso con appena sette palle a segno. Nel quarto set le mercuriali sono tornate in campo rigenerate, arrivando a condurre persino 24.21. Ancora una volta due palle dubbie hanno rimesso in gioco le emiliane, che, sull'onda dell'entusiasmo, hanno completato una pazzesca rimonta, aggiundicandosi set (26-24) e partita. Sabato al Ginnasio Sportivo ci sarà Gara 3. Fischio d'inizio alle 20.30.



TABELLINI

Bartolini 5

Garavini G 5

Labartino 1

Cristofori 15

Lombini 4

Campana 14

Semati 7

Valmori 1

Gallo 2

Laghi 0

Liberi: Gregori e Garavini E

N.E.: Dall’Agata

Fisioterapista: Nanni Fabia

Coach: Polo Loris

Vice coach: Mancini Mirko

Ace: Aics 3 – Carpaneto 5

B.s.: Aics 9 – Carpaneto 6

Muri: Aics 10 – Carpaneto 12

Attacchi vincenti: Aics 41 – Carpaneto 47

Errori: Aics 24 – Carpaneto 20

Aics: ricezione 70% - attacco 30%



Arbitri: Sicuri e Aimi di Parma

Pubblico: 160 persone circa