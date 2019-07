Prende forma la nuova Volley Forlì: confermato coach Gabriel Kunda, in città torna Luca Porcellini

Sta lentamente prendendo forma la nuova Volley Forlì del patron Giovanni Gavelli che dopo aver conquistato pochi mesi fa una salvezza sul campo all'ultimo respiro in serie B, è pronta a rigettare le basi per una nuova stagione all'insegna del riscatto. Non sarà una cosa semplice visto anche il passo indietro del main sponsor Celanese, la multinazionale americana, che scompare dalle maglie dopo tante stagioni al fianco della società di Corso Diaz; ufficiale anche il cambio di sponsor tecnico che non sarà più l'Errea, ma diventerà Macron. Per quanto riguarda il campo invece, va via via definendosi l'organico che sarà a disposizione del confermatissimo coach Gabriel Kunda; confermati Mambelli, Olivucci, Soglia, Silvestroni, Pirini, Kunda jr, Donati e Mariella.

Non mancano però le new entry che andranno ad affiancare la "vecchia guardia" come il libero Marco Berti prelevato da Faenza (serie C) e non ultimo il forlivese Luca Porcellini, schiacciatore ed ex capitano di Portomaggiore che ritorna nella squadra della sua città con un baglio pieno di esperienza. A buon punto anche i contatti con Marco Zauli, centrale sotto contratto con Forlì ma in prestito a Gioia del Colle in A2, reduce però da un brutto infortunio che ne ha compromesso la stagione. Volley Forlì che sarà inserita nel girone D di serie B insieme alle vicine cugine Cesena e San Marino che caratterizzeranno i due derby romagnoli stagionali. Insomma l'ottimismo non manca in casa Forlì sperando che la stagione che verrà sia la rinascita di una delle società più vincenti, dati alla mano, della nostra città.