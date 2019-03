Volley, ko al tie-break: si complica la missione salvezza della Celanese

Ancora una grande delusione per la Celanese Forlì che perde ancora una volta davanti ai suoi tifosi. E’ davvero un peccato però, perché sabato sera i ragazzi di Kunda hanno messo in campo una grandissima prestazione e il risultato finale non esprime ciò che si è visto in campo. E’ stata davvero una bella partita infatti. La Celanese parte subito forte nel primo set, salvo poi lasciarsi riprendere sul finale e concedere l’1 a 0 per gli avversari. Da quel momento arriva la scossa e la partita, diventata in salita, sale di livello e agonismo. Un set a testa fino ad arrivare ai tie break dove il Forlì si è concesso troppe disattenzioni e non è riuscito a portare a casa 2 punti che sarebbero stati preziosissimi.

I numeri però parlano e se guardiamo il tabellino non possiamo che rimanere a bocca aperta davanti ai 37 punti di uno strepitoso capitan Mambelli. Il Brad ha portato ben 67 attacchi realizzandone il 54%. Grande delusione invece per Andrea Kouznetsov. Il giocatore, arrivato in prestito per la seconda parte della stagione, non ha raggiunto le aspettative. Sabato sera, nonostante i 3 bellissimi ace, ci sono i 7 errori in battuta più oltre alle numerose disattenzioni che sono spesso costate caro. Errori nei dettagli che non hanno concesso alla Celanese di portare a casa un grandissimo risultato, senza farsi mancare tanta sfortuna. Ora bisogna dirlo: la situazione si complica. La missione salvezza si fa sempre più difficile, ma nulla è ancora definitivo e il Forlì saprà calare altri jolly nel finale di stagione. Gabriel Kunda potrebbe essere uno di questi. Prossimo appuntamento per sabato prossimo in trasferta contro Polycolor PI. Sarà difficile tornare a casa con punti utili per la classifica, ma la prestazione di questa sera lascia ben sperare. Ogni partita è una storia a se, ricordiamocelo sempre.