Volley, Kunda torna un campo e la Celanese vola: è una vittoria preziosa

La Celanese Volley continua la striscia super positiva ed infila la seconda vittoria consecutiva, questa volta fuori casa contro Morciano. Una partita che non si poteva assolutamente sbagliare, motivo per il quale Gabriel Kunda ha scelto all’ultimo di entrare anche lui in campo. Conducendo così la sua squadra verso uno schiacciante 3 a 0. Il coach ha dovuto tappezzare il vuoto lasciato da Marco Silvestroni, fermo per squalifica, e ha quindi incarnato il ruolo di libero ovviamente senza sbagliare un colpo. La grande professionalità ed esperienza di Kunda è stata fondamentale per assicurare la vittoria ai suoi ragazzi. Vittoria che regala alla Celanese una fantastica sorpresa con il nuovo vantaggio ai danni di Scandicci,sconfitta in casa di Castelfranco, allontanando di una spanna la parte più bassa della classifica. Una vera boccata d’ossigeno. La Celanese sta disputando un finale di stagione con grande metodo e soprattutto grinta, consapevole dell’obiettivo che si vuole raggiungere. Mambelli e Kouznetsov sembrano aver trovato i loro equilibri in campo, e infatti contro la Dolciaria realizzano entrambe 16 punti. E’ stata una partita perfetta, che non ha mai concesso a Morciano di impensierire i forlivesi. Ora non bisognerà fare passi falsi durante le ultime 4 giornate di campionato che costringeranno la Celanese ad affrontare partite non di semplice interpretazione, ma la squadra di Kunda ha negli ultimi mesi dimostrato di potersela giocare con chiunque. Decisivo sarà sicuramente l’ultimo match contro Reggio Emilia. Non sarebbe però male chiudere i giochi in anticipo, e Coach Kunda sembra averci preso gusto. Prossimo appuntamento sabato 6 aprile contro Fucecchio, si giocherà all’Unieuro Arena e questo Forlì si merita di sicuro un tifo per le grandi occasioni.