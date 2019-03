Volley, la Bleuline Forlì vince il derby contro la Stella Rimini e riprende la propria corsa

La Bleuline volley Forlì vince per tre a zero il derby contro la Stella Rimini e riprende la propria corsa. Risultato rotondo per un pomeriggio tutto sommato tranquillo con le riminesi, giunte a Forlì prive del proprio coach Mussoni dimissionario alla viglia del match, volenterose e alla ricerca di punti salvezza ma senza nulla potere contro una Libertas desiderosa di rialzarsi dopo il ko di Reggio Emilia. Ne scaturisce un match che ha storia solo nel secondo set, troppa invece la disparità in campo negli altri due parziali.

Delgado recupera il libero Morelli e lo getta subito nella mischia, inizio equilibrato fino al tre pari poi, con Balducci al servizio, la Bleuline vola sull' 11 a 3, prendendo quel buon margine per gestire senza patemi il parziale. Solo negli scambi finali la Stella riesce a rendere meno pesante il passivo fino al 25-18 finale. Secondo set: questa volta Bernabè e compagne non riescono a staccare le riminesi, che giocano alla pari il parziale fino ad impattare a quota 21. Forlì questa volta non si fa prendere dal panico, riscatta sul 24-21 ma Rimini non molla: sul 24-23 locale è Rossi a chiudere i giochi con un pallonetto.

L'ultimo parziale non ha praticamente mai storia: la Bleuline tocca il più 12 sul 20-8, il resto è solo garbage time. Vittoria doveva essere e vittoria è stata, mentre a Cremona, nel big match di giornata, Imola batte anche l'Esperia, mantiene la propria imbattibilità e ipoteca definitivamente il salto in B1, regalando un sorriso anche alla Bleuline, ora a meno uno proprio dalle lombarde nella rincorsa al secondo posto.

Prossima tappa per la volata finale, arriva l'ennesima trasferta a Reggio Emilia, a casa di una Campagnola impegnata nella lotta per la salvezza, sconfitta per tre a due in rimonta nella gara d'andata. Appuntamento assolutamente da non sottovalutare per le ragazze di Delgado, per tenere sempre nel mirino il secondo posto.

BLEULINE LIB.FORLI'- CAF ACLI STELLA RIMINI 3-0 (25-18 25-23 25-11)

Bleuline volley Forli':

Rossi 6

Balducci 18

Valpiani 8

Bernabè 16

Raggi 2

Gardini 2

Greca libero 1

Grillini 0

Stradaioli 0

Geminiani libero 2

Bettini n.e.

Laghi n.e

D'aurea 4

All.re Delgado

Ass.te Ponticelli