Volley, la Bleuline torna al successo. Sabato il big match contro la seconda della classe

Torna al successo la Bleuline volley Forlì che espugna per 3 a 1 il campo della Vtb pianamiele Bologna e consolida il terzo posto in classifica. Una gara non facile contro la giovanissima formazione bolognese alla ricerca di punti salvezza e in grande crescita nelle ultime giornate del girone d 'andata. Una gara dove coach Delgado cercava risposte dopo le ultime opache prestazioni della sua squadre. Contava innanzitutto vincere, obiettivo centrato, e ritrovare quella fluidità di gioco smarrita in parte negli ultimi due mesi. Forlì inizia bene, anzi benissimo: il cinque a zero romagnolo con cui si parte è solo il preludio di un primo set in cui Valpiani e compagnie fanno sostanzialmente ciò che vogliono. Il 25 a 10 finale né è la conseguenza più ovvia.

Secondo set, il copione è lo stesso ma a parti invertite: sono le bolognesi questa volta a mettere all' angolo la Libertas, Delgado prova a mischiare un po le carte ma il risultato non cambia: 25 a 12 Bologna e tutto da rifare per la Bleuline. È il terzo set che diventa decisivo per assegnare l'inerzia del match: questa volta è l'equilibrio a caratterizzare il parziale, Delgado trova buone cose dall'ultima arrivata D'Aurea, preferita a Balducci per l'occasione, e Forlì trova lo sprint giusto per vincere il set con un sudatissimo 25 a 23. Quarto parziale: le giovanissime emiliane sospinta da Bughignoli, ottima la prova di questa classe 2001, tentano di rimanere aggrappate al match, ma dopo l equilibrio iniziale è ancora la Bleuline a trovare il parziale giusto per spegnere ogni velleità locale. Ne scaturisce un 25 a 17 che consegna set e partita alla Bleuline.

Ora, con Imola sempre vincente e saldamente al comando, ecco il big match di sabato prossimo: al ginnasio sportivo arriva infatti l'Esperia Cremona, seconda della classe con un punto di vantaggio proprio sulla Bleuline. Una gara fondamentale ai fini della classifica che servirà a capire se la Bleuline è definitivamente guarita o meno. L'appuntamento è per sabato alle 17.30 al ginnasio sportivo.

VTB Pianamiele- Bleuline 1-3 ( 10-25; 25-12;23-25;17-25)

Bleuline volley Forli:

Stradaioli n.e

Geminiani libero 2

Laghi 0

Morelli libero 1

Raggi 0

Valpiani 7

Bertini n.e.

Balducci 1

Bernabè 12

Griilini 6

Gardini 8

Rossi 7

D Aurea 18