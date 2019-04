Volley, la Celanese cala il tris: la salvezza non è più un miraggio

La Celanese fa il filotto. Terza vittoria consecutiva per la pallavolo Forlì che spaventa Fucecchhio e balza a 23 punti in campionato. Tanta grinta e voglia per i ragazzi di Gabriel Kunda che a sole 3 giornate alla fine posso finalmente sperare nell’impresa. Una salvezza che sembrava sfumare e che dopo l'ultima sfida sembra molto più vicina. Il Forlì concede agli avversari solo il secondo set per 27 a 25, ma domina in tutto il resto della partita. Così come traspare dalle parole del capitano Valerio Mambelli "adesso possiamo davvero crederci. Dopo questa vittoria siamo consapevoli di aver fatto tutto il possibile. Sarà fondamentale la partita contro Ama San Martino, in un campo per niente facile. Da ora dipenderà anche come giocheranno le altre squadre dietro di noi".

Mambelli ancora una volta dimostra le sue grandi doti e si conferma migliore in campo con ben 22 punti a referto. Per lui è u grandissimo periodo di forma, ma bisogna dire che sabato sera, contro Dream Fucecchio, la Celanese ha dimostrato davvero di aver trovato la chiave giusta per far girare gli schemi di coach Kunda. La sintonia è totale e tutti quanti sembrano davvero vogliosi di regalare soddisfazioni ai tifosi forlivesi. A dimostrarlo sono i 13 punti di Giulio Mariella, sempre più un palleggiatore impeccabile e decisivo sotto rete. Tanti minuti di gara anche per Marco Pirini che insieme a Mariella ha bloccato gli attacchi avversari con una Celanese che realizza 9 punti totali a muro. Per sapere qualcosa di più bisognerà aspettare il risultato di Scandicci che ospita Portomaggiore: in caso di sconfitta la Celanese volerebbe a +5 sulla prima inseguitrice. Prossimo appuntamento del Forlì proprio in casa degli emiliani, che dall’alto del loro terzo posto non accoglieranno sicuramente a braccia aperte i nostri ragazzi.