Volley, la Celanese cede 3-0 al Palagalassi contro Mirandola

Si inaugura con una sconfitta la stagione della Celanese al PalaGalassi. I bianco blu si sono dovuti scontrare contro la furiosa Mirandola. Una squadra sicuramente in grado di aggredire le posizioni più alte della classifica. Il presidente aveva chiesto ai suoi ragazzi di fare un grande regalo di compleanno al loro mister. Purtroppo non è andata come si sperava. Gabriel Kunda potrà però gioire della prestazione del figlio Nicolas, per lui 11 punti. Non è bastato però un approccio inizialmente grintosa che ha portato il Forlì all’impressione di poter recuperare un match iniziato con un primo vantaggio del Mirandola. Arrivati ai tie break però la squadra di Kunda non è riuscita a portare la partita sul 1-1. Da lì l’escalation di errori fino al 3-0. La prestazione non è però da gettare via. Ogni set portato a casa da Mirandola può considerarsi un set più che sudato.

“Tanti errori in battuta – come sottolinea Giovanni Gavelli – difronte a un’ottima squadra che non perdona errori di questo genere. Manca qualcosa. Faremo di tutto pur di raggiungere quello che è il nostro obiettivo stagionale. In attesa di Sirri, che conosce bene gli schemi dell’argentino, e potrebbe presto aggregarsi al gruppo". Ora non bisogna quindi farsi prendere dallo sconforto per le prime due gare andate storte. Entrambe determinate dai secondi set persi malamente ai tie break. Elementi che condizionano fortemente il morale di gara. coach Kunda saprà benissimo come preparare la squadra per la terza di campionato. Il prossimo appuntamento con la Celanese Volley sarà sempre in casa a Forlì. Nel tempio di via Punta di Ferro, all’Unieuro Arena, dove i ragazzi se la dovranno vedere con Firenze.