Volley, la Celanese finalmente si sblocca: importante vittoria in casa

I tifosi dell’Unieuro Arena possono di nuovo gioire. Ecco finalmente una grande vittoria per la Celanese. Non era una partita facile, eppure Gabriel Kunda è riuscito a mettere in campo la squadra migliore per portare a casa un risultato di vitale importanza. Finisce 3 a 1 contro Moma Anderlini. E’ stata una partita piena di emozioni. La Pallavolo Forlì non aveva iniziato benissimo, perdendo il primo set con 6 punti di distanza dagli emiliani. Forse pagando lo scotto della differenza di posizioni in classifica tra le due squadre. Ma la Celanese non si è lasciata intimorire a lungo e, con l’ingresso in campo di uno strepitoso Martin Donati, ha rimesso subito la partita sui binari giusti. Quelli che hanno portato ad una grandissima prestazione di squadra, come dimostrato dalle alte percentuali in attacco di quasi tutti i bianco-blu. Percentuali dovute probabilmente ad un alto livello di concentrazione richiesto a gran voce dal coach.

Torna a sorridere anche Andrea Kouznentsov che, oltre ad un ottima prestazione, ha realizzato l’ultima schiacciata vincente, in un momento fondamentale della partita. Il Forlì sul 2 a 1 ha infatti rischiato grosso, recuperando un terzo set che vede il peggior parziale della partita, evitando quindi dei “noiosissimi” tie-break che avrebbero potuto beffare i ragazzi di Kunda. Set conclusosi sul 29 a 27 per i padroni di casa. Una Celanese rivitalizzata in questo mese di Marzo che con la partita di sabato sera guadagna una posizione ai danni di Scandicci, che potrà però recuperare soltanto battendo Fucecchio. Regalando prima grandissime prestazioni, come lo scorso sabato sul campo di Castelfranco, e finalmente anche una vittoria piena che permette al Forlì di acquistare fiducia. Ora però sarà fondamentale non sbagliare il prossimo match che si giocherà a Morciano di Romagna contro l’ultima in classifica. Altri punti fondamentali per una ricercata salvezza che la Celanese sta dimostrando ampiamente di meritare.