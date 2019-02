Volley, la Celanese ko al tie break: serata no per Andrea Kouznetsov

La Celanese Volley perde al tie break contro il Nationaltr Villadoro. Il Forlì parte subito bene sul parquet di via Punta di Ferro, approfittando dei diversi infortuni per la Nationaltr. Due set portati subito a casa con tanta grinta da parte dei ragazzi di coach Kunda. L’argentino però non è riuscito a mantenere alta la concentrazione della sua squadra e gli emiliani hanno ribaltato immediatamente la situazione di svantaggio portando la partita fino ai tie-break. Purtroppo la Celanese ha subito emotivamente la rimonta di Villadoro e i tie-break si sono velocemente conclusi in favore della squadra ospite che ha concesso soltanto 5 punti al Forlì. Una partita persa male dalla Celanese che lascia per strada due punti che sarebbero stati fondamentali in ottica salvezza. Una delusione di squadra che sarà difficile da digerire. Tantissimi errori dal terzo set in poi, quando la palla ha smesso di arrivare a terra e, nonostante la stanchezza dell’avversario fosse evidente.I forlivesi però non sono riusciti ad approfittarne.

Delusione anche per Andrea Kouznetsov che parte subito forte, ma poi commette alcuni gravi errori e viene richiamato in panchina al posto di capitan Mambelli che ha cercato in tutti i modi di riportare la partita sui giusti binari. Prestazione soddisfacente per Olivucci (22 punti) e per Nikolas Kunda (18). Arbitraggio più volte contestato durante la partita, ma il risultato finale parla da solo. Appuntamento per la prossima partita sabato 9 febbraio in casa del Mirandola. Un match sicuramente di difficile interpretazione dato lo strapotere della capolista. Arrivare preparati potrebbe però risultare fondamentale per portare a casa un buon risultato.