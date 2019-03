Volley, la Libertas più forte delle assenze: in 58 minuti fa suo il derby

In 58 minuti di gioco effettivo, la Libertas Claus Volley supera un Rubicone mai all’altezza delle forlivesi. Nonostante l’ennesima defezione che sta colpendo la Libertas (il libero titolare Gregori a casa per una brutta influenza), le padrone di casa non si sono fatte sorprendere e conducendo sempre in testa l’incontro si sono aggiudicate i tre punti che consentono di rimanere attaccati al treno dei play-off in una classifica veramente corta ( 5 squadre in tre punti), in cui solo Faenza sembra destinata ormai a spadroneggiare per la promozione alla serie nazionale.

Il pericolo in queste partite è proprio il possibile calo di concentrazione, ma le padrone di casa hanno dimostrato maturità e non si sono fatte sorprendere, anzi, se non fosse stato per alcune azioni condotte in modo ingenuo, il punteggio dei singoli set sarebbe stato ancora più duro per le ragazze del Rubicone. Bene la giovanissima Macchi, il libero della U16 di Libertas che già da qualche partita fa parte anche della squadra di categoria superiore e che, per la prima volta, è partita titolare.

Buona prova dell’opposto Bartolini con un ottimo 66% in attacco seguito dalla certezza e capitano della squadra Campana con 14 punti vincenti. Particolare citazione va a Toni, la regista della squadra, che, oltre a creare occasioni per le compagne,batte, attacca e mura. Positiva la prova complessiva delle ragazze di coach Polo in attesa di una trasferta ben più impegnativa di sabato prossimo in casa di Cattolica che condivide la posizione in classifica con le Forlivesi.



TABELLINI

Bartolini 12

Giunchi 6

Emiliani 6

Toni 8

Campana 14

Pasini 4

Macchi libero 1

N.E.: Fabbri, Gallo, Garavini, Brasina, Cassinadri

Ace: Libertas 11 – Rubicone 3

B.s.: Libertas 9 – Rubicone 11

Muri: Libertas 5 – Rubicone 1

Errori: Libertas 5 – Rubicone 15

Attacchi punto: Libertas 34 – Rubicone 19

Libertas: ricezione 70% - attacco 45%

Arbitri: Svetoni di Cesena e Crescentini di Forlì

Spettatori: 100