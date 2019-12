Volley, la Querzoli inciampa al Palafiera contro la Zephyr La Spezia

Prima sconfitta casalinga per la Querzoli S. Volley Forlì che perde per 1 a 3 contro la Zephyr La Spezia. Match equilibrato per lunghi tratti ma alla fine sono i liguri a spuntarla non lasciando nemmeno le briciole alla compagine di coach Gabriel Kunda.

1° SET (0-1) - Parte forte Zephyr La Spezia che non concede margine di errore a Forlì andando subito sul 6-12; la Querzoli S. tenta una timida rimonta, ma La Spezia mantiene sempre un vantaggio di 5 punti fino al definitivo 25-18.

2° SET (0-2) - La partenza è testa a testa con Olivucci e Porcellini protagonisti e il set che continua in parità fino al 14-14; Forlì tenta lo strappo, ma La Spezia rientra subito sul 18-18 poi un muro di Soglia riporta Forlì sul 22-20. La Zephyr di forza pareggia i conti andando ai vantaggi e vincendo 26-28.

3° SET (1-2) - La Querzoli S. comanda le danze portandosi subito sul 7-3 con uno scatto d'orgoglio, ma la Zephyr La Spezia con un buon servizio ritorna in carreggiata andando sul 10-10. Break ancora di Forlì che torna sul +4 a 21-17 e vince il set 25-22.

4° SET (1-3) - Stavolta sono gli ospiti che con un servizio potente si portano avanti sul 2-6; troppi gli errori di Forlì che non riesce a rispondere e soccombe sotto i colpi di La Spezia 18-25.