Volley, magia Aics: promozione in serie C. Festa con Romagna Mia

Nel giorno della festa della Repubblica i tifosi forlivesi possono festeggiare la promozione in serie C dell’Aics volley del presidente Bruno Molea. Un’attesa di sei anni dopo la lunga avventura in serie B1 e la decisione di ricominciare nel 2012 con una squadra formata da veterane e “vecchie glorie” del volley cittadino. Poi, nel tempo, una selezione naturale che porta l’attuale team alla giovane media di circa 20 anni. Al Ginnasio Sportivo le mercuriale si sono imposte per 3-2 sul Carpaneto. L’Aics è entrata in campo con le gambe tremolanti, sbagliando tutto quello per cui hanno faticato e sudato in palestra dietro le indicazioni di coach Polo e di coach Mancini. Le piacentine hanno passeggiato, aggiudicandosi il set in 20’. Nel secondo parziale sono state le emiliane a subire la pressione delle padroni di case. Nel terzo ha comandato ancora Carpaneto, con l’Aics a tentare una rimonta che non è riuscita. Quarto set, quasi a sorpresa, avanti l’Aics che ha comandato, portandosi fino a +4, per poi lottare punto a punto fino alla conquista del set. Sull’onda del’entusiasmo e trainate da un pubblico incontenibile si è arrivati al tie break, vincendo 15-9. Il pubblico ha festeggiato con l’inno d’Italia e Romagna mia e We are the champion, classico dei Queen.