Volley, niente da fare per la Celanese contro Mirandola

Niente da fare per la Celanese di coach Gabriel Kunda contro lo Stadium Mirandola. Forlì ha provato in tutti i modi ad imporsi contro Mirandola. Il secondo set vinto dai bianco-blu e il terzo perso al secondo vantaggio dimostrano la voglia di far bene di fronte ad ogni avversario soprattutto in trasferta. Era però obiettivamente molto difficile tornare dallo Stadium con qualcosa di più. Di positivo il rientro di Mambelli che ha giocato qualche minuto mettendo anche a segno una manciata di punti. Altrettanto importante è rivedere in campo per quasi tutta la partita lo sfortunato Martin Donati, rentrato recentemente da un lungo infortunio. Ancora fuori invece Peschiulli.

Andrea Kounetzov cerca il riscatto in terra emiliana mettendo a segno 15 punti come il suo compagno Olivucci che porta a casa come sempre una buona prestazione. Coach Kunda dovrà lavorare sodo per far rifiatare i suoi in vista di una nuova trasferta. Il fondamentale match salvezza contro Scandicci. I fiorentini inseguono la Celanese a -1 . Proprio per questo sarà necessario tornare a casa con una grande prestazione e soprattutto punti classifica che varrebbero oro. Appuntamento a sabato 16 Febbraio.