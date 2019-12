Volley, non c'è gara per la Claus Libertas contro il Ravenna

Quando in partita si ragiona e si sta concentrati, le cose vanno al meglio, pochi errori, buona ricezione e difesa e attacchi mirati, anche se nel campo avversario era il turno delle giovanissime ragazze della Teodora Mib Service, decisamente fuori categoria e non ancora pronte per la C.

Non c’è stata gara e fin dall’inizio la Claus non lascia nulla di intentato per non farsi sorprendere dall’esuberanza delle ospiti. Libertas va in battuta e stacca subito un perentorio 7 a 1 e, col passare del tempo, il divario aumenta fino ai 14 punti di stacco finali. Secondo e terzo set sono copia del primo anche se la Teodora tenta qualche colpo di pregio che dimostra il pieno merito di trovarsi al primo posto nella classifica U16 regionale. Tornando alle forlivesi, c’è da sottolineare sicuramente la prova corale delle ragazze di Polo e sottolineiamo l’attenzione delle centrali Giunchi e Emiliani particolarmente attente e reattive. Gallo e Campana viaggiano con oltre il 65% in attacco, Toni in particolare serata in regia e una Gregori che riceve al 90%. Segnaliamo anche l’opposto Lombardi ferma in panchina per un piccolo infortunio, ma sostituita da una positiva Nanni. Tutto va riportato ovviamente anche alla resistenza delle avversarie, ma, comunque, la prova delle mercuriali è stata decisamente buona. Ora attendiamo gare più insidiose per meglio testare i progressi delle ragazze della Libertas.