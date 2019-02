Volley, nuovo ko per la Celanese: il 4 Torri vince 3-0

Nuovo ko per la Celanese. I forlivesi non sono riusciti ad imprimere la grinta necessaria per scontrarsi alla pari contro Krifi Caffè. Celanese sconfitta con un secco 3 a 0 dai ferraresi del 4 Torri che hanno invece portato al Pala Achille Galassi una alta dose di qualità e fluidità di gioco. Una partita quindi più breve del solito con coach Gabriel Kunda che ha provato ancora una volta a motivare i suoi prima dl terzo set, purtroppo inutilmente. Bisogna però dire che le capacità degli avversari non hanno permesso al Forlì di entrare mai veramente in gara. Positivo il rientro in campo di Andrea Peschiulli che andrà a riportare centimetri sotto rete durante una seconda fase di stagione che necessita di tutte le forze in campo. Positivo anche l’approccio alla partita di Martin Donati che acquista sempre più minutaggio in gara.

I forlivesi sono però in generale apparsi molli e nessuno può considerarsi salvo dalla prestazione mediocre del gruppo. Celanese che potrà avantaggiarsi di un turno di riposo, utile per sedersi a tavolino e capire cosa non va. Coach Kunda saprà sicuramente concretizzare queste settimane studiando i suoi giocatori e i diretti avversari. Sarà un momento davvero importante perché dopo il turno di riposo bisognerà assolutamente mettere in campo una grandissima prestazione contro i Leo Shoes di Modena. Gli emiliani con 2 punti in più del Forlì rappresentano una rivale da battere a tutti i costi. Appuntamento quindi all’Unieuro Arena sabato 9 marzo, sperando che il fattore campo possa almeno per una volta risultare favorevole. Sarà fondamentale il supporto e la presenza dei tifosi.